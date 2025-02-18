фото: ОВА

Вночі 18 лютого тривога на Черкащині тривала майже шість годин. В області працювали сили ППО

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

У межах території області ППО загалом знищила 26 російських БпЛА. На щастя, минулось без травмованих.

Через падіння уламків збитого "Шахеда" в Черкаському районі пошкоджені, попередньо, чотири будинки та гараж. Там повибивало вікна, подекуди понівичило дахи, також зачепило автомобіль.

Жителям нададуть потрібну допомогу. Обстеження території триває.

Нагадаємо, в ніч на 18 лютого росіяни атакували Кіровоградщину. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в місті Долинська.