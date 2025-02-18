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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

До пізнього вечора окупанти обстрілювали Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. По селах били з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали.

Очільник ОВА додав, що до лікарів звернулася ще одна поранена під час атаки на Червоногригорівську громаду 17 лютого. 55-річний жінці надали медичну допомогу. Вона буде оговтуватися вдома.

Загалом протягом дня в районі постраждали 7 людей.

Нагадаємо, в ніч на 18 лютого росіяни атакували Кіровоградщину. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в місті Долинська.