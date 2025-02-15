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15 лютого 2025, 01:31

У Харкові викрили масштабні цехи з виготовлення контрафактного алкоголю та сигарет

15 лютого 2025, 01:31
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Фото: прокуратура
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Харківська поліція провела понад 70 обшуків. В результаті правоохоронцям вдалося «прикрити» роботу кількох підпільних цехів з сигаретами та алкоголем

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці в Харкові за два тижні провели понад 70 обшуків. У місті викрили три цехи з незаконного виготовлення алкоголю. Під час перевірок поліція вилучила обладнання, харчові домішки, тари, алкогольну продукцію у загальній кількості понад 4 500 літрів, гроші, які були зароблені на нелегальному бізнесі, комп’ютери та чорнові записи.

Також припинили діяльність підпільної фабрики з виготовлення сигарет на Харківщині. Вилучили близько 400 кілограмів тютюну, та майже 2000 зіп-пакетів з сигаретами.

"Разом з цим проведено обшуки у місцях збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів — кіосках та торгівельних павільйонах Харкова та області. Виявлено та вилучено понад 18 000 пачок сигарет та 700 електронних сигарет без марок акцизного податку, 550 рідин для електронних пристроїв для паління, незаконно виготовлені сигарети у зіп-пакетах, фінансово–господарську документацію, чорнові записи", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили 50-річного чоловіка, який організував нелегальний бізнес на ігрових автоматах. Для прикриття він повісив на будівлю вивіску з написом "Морозиво, продукти". Насправді ж всередині були ігрові автомати, а також контрафактний алкоголь: він продавав неліцензований коньяк.

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