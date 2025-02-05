На Харківщині директор підприємства заволодів бюджетними коштами на суму понад 1 млн грн

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Під час війни зловмисник реалізував злочинну схему проведення ремонтних робіт асфальтобетонного покриття у Харкові. Однак роботи були виконані не в тому обсязі

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що перебуваючи на посаді директора підприємства, чоловік уклав договір з одним із комунальних підприємств міста щодо відновлення асфальтобетонного покриття на обумовленій ділянці дороги.

Очільник підприємства в документах зазначив неправдиві відомості про обсяг та вартість наданих послуг, тим самим завищив вартість реальних витрат на відновлення асфальтобетонного покриття.

Злочинна схема завдала державі шкоди на суму понад один мільйон гривень.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харківській області у родини правоохоронця можуть конфіскувати майно на 8 млн грн.