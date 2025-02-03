На Харківщині чотири людини підірвалися на боєприпасі біля річки
Подія сталася 2 лютого в місті Ізюм біля річки Сіверський Донець. Чотири людини підірвалися на невстановленому боєприпасі
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Один із чоловіків знайшов біля річки боєприпас. Він узяв його в руки й в цей момент той здетонував.
Чотирьох постраждалих чоловіків госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, вдень 29 січня на Херсонщині жінка підірвалася на російській міні. Пенсіонерка втратила частину ноги.
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
На Рівненщині зіткнулися мікроавтобуси: є загиблий
03 лютого 2025, 04:21Жорстоке вбивство закарпатця бензопилою: двох підлітків і чоловіка взяли під варту
03 лютого 2025, 03:40На Чернігівщині продовжують шукати тіло хлопчика, який потонув у річці Снов
03 лютого 2025, 03:04На Півдні українські воїни спалили російську автівку разом з окупантами
03 лютого 2025, 01:35Окупанти вдарили з авіації по Херсону: є постраждалі
03 лютого 2025, 01:07Удар по Полтаві: серед загиблих ідентифікували ще одну дитину
03 лютого 2025, 00:33У Києві підлітки влаштували бійку на парковці ТЦ: відкрита кримінальна справа
03 лютого 2025, 00:02Вибух біля ТЦК у Павлограді: що відомо
02 лютого 2025, 22:28На Буковині посадовці покривали контрабанду і завдали державі збитків на 42 млн грн
02 лютого 2025, 18:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Всі блоги »