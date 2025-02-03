В Харькове мужчина жестоко убил 76-летнюю мать и ее кота

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В Харьковской области мужчина нанес смертельный удар топором матери, а затем жестоко расправился с несколькими котами

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что злоумышленник ударил женщину топором по голове, в результате чего она погибла. После убийства матери мужчина убил домашнего кота, а затем на улице убил еще троих животных.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли орудия преступления и наркотики.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство), ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными), ч. 2 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области мужчина убил пенсионерку, потому что она не угостила его алкоголем.