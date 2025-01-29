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29 січня 2025, 18:03

На Харківщині чоловік виманив у людей майже 50 тисяч гривень, обіцяючи допомогти в евакуації

29 січня 2025, 18:03
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фото: rbc.ua
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Жителю Харківської області загрожує до восьми років тюремного ув'язнення. Він виманював у людей гроші під приводом евакуації

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що чоловік 1986 року народження на одному з сайтів розмістив фейкове оголошення щодо вивезення людей, тварин, речей, в тому числі з прифронтових територій.

За свої "послуги" шахрай просив 4 тисячі гривень, при цьому необхідно було сплатити відразу всю суму. Коли ж чоловік отримував гроші від потерпілих, то одразу припиняв спілкування.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Днями у столиці затримали серійного шахрая, який ошукував касирів та фармацевтів. Чоловіку вдалося отримати злочинним шляхом понад 14 тисяч гривень. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

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