На Харківщині автомобіль влетів у дерево: водій загинув
ДТП сталася 27 січня близько 18:30 поблизу селища Кочеток у Чугуївському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій авто Renault Express не впорався з керуванням, виїхав з дороги та зіштовхнувся з деревом. Від отриманих травм 31-річний чоловік загинув на місці.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, 25 січня на Житомирщині легковик зіткнувся із автобусом та врізався в дерево. Постраждали чотири людини.
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