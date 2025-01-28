фото: поліція

ДТП сталася 27 січня близько 18:30 поблизу селища Кочеток у Чугуївському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Renault Express не впорався з керуванням, виїхав з дороги та зіштовхнувся з деревом. Від отриманих травм 31-річний чоловік загинув на місці.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, 25 січня на Житомирщині легковик зіткнувся із автобусом та врізався в дерево. Постраждали чотири людини.