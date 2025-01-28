фото: полиция

ДТП произошло 27 января около 18:30 вблизи поселка Кочеток в Чугуевском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Renault Express не справился с управлением, выехал с дороги и столкнулся с деревом. От полученных травм 31-летний мужчина погиб на месте.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 25 января на Житомирщине легковушка столкнулась с автобусом и врезалась в дерево. Пострадали четыре человека.