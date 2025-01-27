14:30  27 января
На Волыни разоблачили железнодорожников, перевозивших мужчин в локомотивах в Польшу
14:35  27 января
Россияне ударили КАБами по Степногорску на Запорожье: ранены 4 гражданских
13:20  27 января
В Одессе работники ТЦК избили сына журналистки: против них открыли уголовное производство
UA | RU
UA | RU
27 января 2025, 22:20

Украинские операторы дронов уничтожили ключевые вражеские цели вблизи Купянска

27 января 2025, 22:20
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

На прошлой неделе в Харьковской области воины бригады "Месть" эффективно отработали по вражеским целям на Купянском направлении. Операторы ударных дронов уничтожили ряд важных военных объектов российских войск

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Бойцы комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" уничтожили ключевые цели врага.

"В частности, на Купянском направлении ликвидирован танк, 2 боевые бронированные машины, гаубица Д-30, 3 единицы автотранспорта. Также вражеские потери включают пункт управления БпЛА, антенну связи, 3 станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 2 склада горюче- смазочных материалов, склад боекомплекта, 2 генератора", ― говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бойцы бригады "Форпост" ГПСУ вместе с Силами обороны отразили штурм российской армии под Волчанском в Харьковской области.

война военная техника пограничники оккупанты потери россиян Купянское направление
Пограничники показали отражение вражеского штурма под Волчанском
27 января 2025, 15:39
В ВСУ посчитали потери российских оккупантов за неделю
27 января 2025, 14:10
Почти 1,5 тыс. окупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
27 января 2025, 08:24
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Убийца Фарион "засветился" на записях камеры наблюдения за два дня до преступления
27 января 2025, 23:47
На Запорожье мужчина бросил гранату в женщину с ребенком
27 января 2025, 21:10
Жумадилов начал работу на должности главы Агентства оборонных закупок
27 января 2025, 20:30
Взяточничество на инвалидности: на Житомирщине продолжается расследование коррупционной схемы в МСЭК
27 января 2025, 20:01
Штраф экспредседателю Броварской РГА Майбоженко за пьяное ДТП: прокуратура обжалует приговор
27 января 2025, 19:45
В Херсоне россияне убили тракториста
27 января 2025, 19:00
Во Львове сутенеру смягчили приговор из-за доната для военных
27 января 2025, 18:50
НАБУ начало расследование против министра обороны Умерова, — ЦПК
27 января 2025, 18:30
"Срывали" мобилизацию: в Винницкой области задержали женщин-администраторов Viber-группы для уклонистов
27 января 2025, 18:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »