Украинские операторы дронов уничтожили ключевые вражеские цели вблизи Купянска
На прошлой неделе в Харьковской области воины бригады "Месть" эффективно отработали по вражеским целям на Купянском направлении. Операторы ударных дронов уничтожили ряд важных военных объектов российских войск
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Бойцы комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" уничтожили ключевые цели врага.
"В частности, на Купянском направлении ликвидирован танк, 2 боевые бронированные машины, гаубица Д-30, 3 единицы автотранспорта. Также вражеские потери включают пункт управления БпЛА, антенну связи, 3 станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 2 склада горюче- смазочных материалов, склад боекомплекта, 2 генератора", ― говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что бойцы бригады "Форпост" ГПСУ вместе с Силами обороны отразили штурм российской армии под Волчанском в Харьковской области.