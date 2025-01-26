Внаслідок нічного удару дронів по Харкову пошкоджені 12 будинків

фото: Олег Синєгубов/Telegram

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.



Під ударом ворога опинився Основ'янський район міста. Було пошкоджено вікна та дахи 12 приватних будинків. Люди внаслідок російської атаки не постраждали.

Синєгубов також повідомив, що протягом доби ворог завдавав ударів по Харкову безпілотниками типу "Молнія" та "Шахед" по Шевченківському, Київському, Холодногірському та Основʼянському районах міста.

Внаслідок дронових атак протягом доби постраждали три людини. У них гостра реакція на стрес. Також відомо, що було пошкоджено більше 10 автомобілів, вікна житлових та нежитлових будівель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через атаку російських дронів на Харків сьогодні вдень, 25 січня, постраждали троє осіб.