Новые удары дронов по Харькову: пострадали 3 человека

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Из-за атаки российских дронов на Харьков сегодня днем, 25 января, пострадали три человека

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

К счастью, люди не получили серьезных ранений, им оказали помощь на месте.

"В результате ударов по Харькову пострадали три человека: две женщины и мужчина. У всех – острая реакция на стресс. Без госпитализации", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня войска РФ в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками типа "Молния". Были зафиксированы попадания. В некоторых районах города возникли проблемы с электро- и водоснабжением.