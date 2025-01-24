На Львівщині уламки російського дрона пошкодили будинок
Вночі 24 січня Львівщину атакували чотири бойові безпілотники. Сили ППО знищили всі ворожі цілі
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.
В одному із сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "шахеда" пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч – вирва, діаметром 4 метри.
За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих. Інформація ще уточнюється.
Нагадаємо, в ніч на 24 січня росіяни вчергове здійснили обстріл території Київської області безпілотниками. Виникла пожежа в 10-поверхівці. Загинули три людини.
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