Росіяни атакували дроном Харків: є руйнування, постраждала людина
У вівторок, 21 січня, об 11:18 російські війська атакували Шевченківський район Харкова
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Внаслідок атаки БпЛА типу "Шахед" пошкоджені гаражі, один зруйнований, пошкоджений один легковик та вікна гуртожитку.
Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, до лікарів звернулася одна людина з гострою реакцією на стрес.
Нагадаємо, у ніч на 21 січня російські війська випустили по Україні 131 безпілотник різних типів. Сили ППО збили 72 ворожі дрони, ще 59 — локаційно втрачені.
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