Россияне атаковали дроном Харьков: есть разрушения, пострадал человек

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Во вторник, 21 января, в 11:18 российские войска атаковали Шевченковский район Харькова

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате атаки БпЛА типа "Шахед" повреждены гаражи, один разрушен, повреждена одна легковушка и окна общежития.

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, к врачам обратился один человек с острой реакцией на стресс.

Напомним, в ночь на 21 января российские войска выпустили по Украине 131 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 72 вражеских дрона, еще 59 — локационно потеряны.