Россияне атаковали дроном Харьков: есть разрушения, пострадал человек
Во вторник, 21 января, в 11:18 российские войска атаковали Шевченковский район Харькова
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В результате атаки БпЛА типа "Шахед" повреждены гаражи, один разрушен, повреждена одна легковушка и окна общежития.
Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, к врачам обратился один человек с острой реакцией на стресс.
Напомним, в ночь на 21 января российские войска выпустили по Украине 131 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 72 вражеских дрона, еще 59 — локационно потеряны.
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Экс-ведущему "Наш" и NewsOne Назарову избрали меру пресечения
21 января 2025, 13:14Ракетный удар по Запорожью: спасатели ищут пропавшего без вести 27-летнего мужчину
21 января 2025, 13:00"Национальный кэшбек" дискриминирует мелких предпринимателей Украины, – экономист Олег Гетьман
21 января 2025, 12:42Нефтебаза, авиазавод и командный пункт: Силы обороны успешно атаковали важные объекты РФ
21 января 2025, 12:10Атака дронов: в Черкасской области из-за падения обломков повреждены здания и ЛЭП
21 января 2025, 11:38Трамп, "война" с трансгендерами и почему на инаугурацию не пригласили Зеленского
21 января 2025, 11:30В полиции показали последствия атаки российских дронов на Киевщине
21 января 2025, 11:12Россияне ударили беспилотниками по Херсону: пострадали 5 горожан
21 января 2025, 10:55Разбогател во время войны более чем на $1 млн: задержали главного психиатра ВСУ
21 января 2025, 10:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »
Все блоги »