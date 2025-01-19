На Дніпропетровщині ППО збила російський безпілотник
У неділю вдень, 19 січня, один із підрозділів Повітряного командування "Схід" знищив над Дніпропетровщиною російський дрон
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Мінус ворожий безпілотник. Його оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною", ― повідомив Сергій Лисак.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що БпЛА збили підрозділи ПвК "Схід".
Нагадаємо, в ніч на 19 січня російські війська випустили по Україні 61 безпілотник різних типів. Сили ППО збили 43 ворожі дрони, ще 15 — локаційно втрачені.
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