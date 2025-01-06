Чергова атака на Харків: у місті знову прогриміли вибухи

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні, 6 січня, російські війська знову обстріляли Харків. Окупанти скинули на місто керовані авіабомби

Про це повідомляє Повітряних сил ЗС України (ПС ЗСУ), передає RegioNews.

Спочатку, о 11:44, Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. У відомстві зазначили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 11:46 ПС ЗСУ попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Через кілька хвилин у Харкові пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, ймовірно, це сталося за межами міста.

Своєю чергою, голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що за минулу добу російські війська застосували проти беззбройних жителів Харківщини 4 БПЛА "Шахед", 4 керовані авіабомби, 2 БПЛА "Молния-1".

"Загалом з початку цього року ворог вже завдав 34 удари керованими авіабомбами та застосував 24 БПЛА "Шахед" по населених пунктах Харківської області. Основні удари припали на цивільну інфраструктуру Харківського, Богодухівського, Купʼянського, Ізюмського районів. У таких умовах не припиняється міграція цивільного населення в області та за її межами", – написав голова ОВА.

Нагадаємо, 5 січня окупанти вдарили по Харкову безпілотником типу "Молнія". Внаслідок "прильоту" пошкоджений житловий будинок.

Раніше повідомлялося, що 4 січня російські війська обстріляли селище Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу загинув 74-річний житель Харківщини.