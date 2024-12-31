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31 грудня 2024, 17:07

Суд у Чернігові виніс вирок офіцеру ГУР та його спільникам за вбивство сім'ї з дитиною

31 грудня 2024, 17:07
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фото: Суспільне
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Суд на Чернігівщині обрав покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна трьом обвинуваченим у розстрілі сім’ї з Києва у травні 2023 року. Один зі злочинців - військовослужбовець ГУР

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Відповідне рішення 30 грудня виніс Деснянський районний суд Чернігова.

За даними слідства, організатором убивства був 23-річний офіцер Головного управління розвідки. Жертвами стала сім'я Череванів, які зникли 14 травня 2023 року. Йдеться про Миколу та Вікторію Череванів, а також їхнього чотирирічного сина Богдана. Сім'я приїхала на Чернігівщину з Києва, щоб купити новий автомобіль та продати свій.

Через деякий час всіх трьох знайшли закопаними у ямі в лісосмузі неподалік села Садове поблизу Мени. З'ясувалося, що родину розстріляли у власному авто, а автівку зловмисники відтягнули та спалили. Також слідчі з'ясували, що у вбитого забрали близько шести тисяч доларів.

За підозрою у вчинення злочину затримали двох чоловіків та жінку. Спочатку так званий організатор казав, що хотів покарати Миколу Череваня, бо той нібито обманював військових. Однак згодом чоловік став заперечувати свою вину.

22-річна жінка, яка також постала перед судом, була за кермом машини, якою трійця їхала на зустріч із Миколою Череванем. Це була автівка її батька. Вона запевняє, що не одразу зрозуміла, що її знайомий задував вбити трьох людей. Вона також стверджує, що відмовляла його від вчинення злочину.

Третій обвинувачений, 28-річний чоловік, заявив, що також не знав про плани товариша. Він заявив, що у день убивства перебував під дією наркотиків, тому просто виконував те, що йому казали. Зокрема, він зізнався, що за вказівкою товариша копав яму для тіл вбитих та буксирував їхню машину.

Суд виніс усім трьом обвинувачуваним однакові вироки – довічне позбавлення волі. Організатора злочину також було позбавлено військового звання старшого лейтенанта. Крім того, вони мають виплатити кошти батькам Миколи Череваня - 15 мільйонів гривень моральної шкоди та майже 695 тисячі гривень майнової шкоди, на користь Черевань Олени Миколаївни 15 мільйонів гривень моральної шкоди.

Захисники засуджених завили, що оскаржуватимуть вирок суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині судитимуть 45-річного чоловіка за вбивство своєї співмешканки та її матері.

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