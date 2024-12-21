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21 декабря 2024, 11:06

Российский дрон попал по многоэтажке в Харькове: среди пострадавших ребенок

21 декабря 2024, 11:06
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фото: Харьковская областная прокуратура
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В результате атаки российских дронов в Харькове и пригороде вечером 20 декабря пострадали восемь человек, среди которых ребенок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По информации ведомства, около 21:35 российский беспилотник попал между первого и второго этажа девятиэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова.

"На этих этажах загорелись квартиры. Пять человек получили острую реакцию на стресс, девочка 12 лет получила ранения", - рассказали в прокуратуре.

Приблизительно в 23:40 произошла атака ударного российского дрона по частному жилому сектору в Киевском районе Харькова. Здесь пострадали две женщины 78 и 74 лет. У них острая реакция на стресс.

Напомним, российские войска запустили по Украине в ночь на 21 декабря 113 дронов. Из них силам ПВО удалось сбить 57 беспилотников.

Также известно, что вечером, 20 декабря, российские войска атаковали дронами город Запорожье, пострадали четыре человека.

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