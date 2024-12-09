У Харкові затримали коригувальника, який хотів навести російські удари по військових об’єктах

фото: СБУ

СБУ затримала ще одного ворожого інформатора у Харкові. Ним виявився 60-річний ексохоронець комерційних об’єктів, який вирішив стати коригувальником російських спецслужб

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Фігурант мав навести вогонь по одному із українських військових об’єктів, що розташований поруч із його будинком. Щоб скоригувати удар росіян, інформатор зробив декілька фото із вікна власної квартири та месенджером відправив їх своєму російському куратору.

Наступні фотозвіти з видом на базу ЗСУ інформатор мав зробити вже після ворожого обстрілу: для визначення точки влучання та наслідків можливого "прильоту".

За наявними даними, для повітряного удару росіяни планували використати ракетне озброєння та надважкі керовані авіаційні бомби.

Співробітники СБУ своєчасно викрили поплічника окупантів і затримали його.

Встановлено, що фігурант додатково розвідував ще декілька цілей для ворожих бомбардувань. Під час розвідвилазок інформатор обходив місцевість під виглядом прогулянок та приховано фіксував локації українських захисників.

Для конспірації він постійно змінював "маршрути", а комунікацію з окупантами підтримував через анонімний акаунт у месенджері.

Затриманому повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше в Чернігові затримали 16-річну агентку російської воєнної розвідки. Дівчина допомагала росіянам готувати новий повітряний удар по регіону. Їй загрожує довічне ув'язнення.