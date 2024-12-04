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04 грудня 2024, 14:15

Червоний Хрест провів тренінги з надання першої допомоги для рятувальників Харківщини

04 грудня 2024, 14:15
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фото: t.me/redcrosskh
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Харківська обласна організація Українського Червоного Хреста та ГУ ДСНС України в Харківській області за сприяння Харківської ОВА у 2024 році провели 12 шестигодинних тренінгів з першої допомоги для надзвичайників

Про це повідомляє Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, передає RegioNews.

Завдяки професійній роботі інструкторів навчання пройшли 179 рятувальників, які отримали відповідні сертифікати.

Зазначається, що ці тренінги сприяли значному покращенню комунікації та сумісної роботи між Загоном швидкого реагування ТЧХУ та рятувальниками ДСНС під час реагування на надзвичайні ситуації.

Очікується, що найближчим часов навчання пройдуть ще майже 500 рятувальників Харківщини.

"Переконані, що ця ініціатива не лише підвищить професійний рівень надзвичайників, але й зробить реагування на надзвичайні ситуації у Харкові та області більш скоординованим та безпечним. Працюємо!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно медики Харківщини отримали нові автомобілі швидкої допомоги від міжнародних партнерів за сприяння Міністерства охорони здоров’я та Харківської ОВА.

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