Красный Крест провел тренинги по оказанию первой помощи для спасателей Харьковщины

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Харьковская областная организация Украинского Красного Креста и ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области при содействии Харьковской ОВА в 2024 году провели 12 шестичасовых тренингов по первой помощи для чрезвычайников

Об этом сообщает Харьковская областная организация Общества Красного Креста Украины, передает RegioNews.

Благодаря профессиональной работе инструкторов обучение прошли 179 спасателей, получившие соответствующие сертификаты.

Эти тренинги способствовали значительному улучшению коммуникации и совместной работы между Отрядом быстрого реагирования ОКХУ и спасателями ГСЧС при реагировании на чрезвычайные ситуации.

Ожидается, что в ближайшее время учения пройдут еще почти 500 спасателей Харьковщины.

"Убеждены, что эта инициатива не только повысит профессиональный уровень чрезвычайных ситуаций, но и сделает реагирование на чрезвычайные ситуации в Харькове и области более скоординированным и безопасным. Работаем!", - говорится в сообщении.

Напомним, что недавно медики Харьковщины получили новые автомобили скорой помощи от международных партнеров при содействии Министерства здравоохранения и Харьковской ОВА.