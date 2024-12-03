фото: ОВА

У вівторок, 3 грудня, російські військові завдали ударів по Покровській громаді Донецької області

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

У Котлиному внаслідок удару дроном загинула одна людина, ще одна поранена, пошкоджений автомобіль.

У Покровську також є загибла та поранена людини. Пошкоджені 8 багатоповерхівок і два автомобілі. Інформації про постраждалих в місті наразі немає.

Нагадаємо, вночі 3 грудня російські війська завдали удару по Україні 28-ма безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 22 БпЛА.