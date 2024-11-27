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27 листопада 2024, 11:02

Поліція та СБУ в Одесі затримали трьох підпалювачів адмінбудівель, двоє з них — підлітки

27 листопада 2024, 11:02
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В Одесі затримано трьох молодих людей, які, за інформацією правоохоронців, виконували завдання куратора з Росії, організовуючи підпали в різних регіонах України.

Одним із таких злочинів став підпал відділення поштового зв’язку в Одеському районі. Про це повідомляє Regionews з посиланням на поліцію Одеської області.

Серед затриманих – 15-річний підліток, 17-річний юнак та 20-річний чоловік. Наймолодший з групи отримав інструкції через месенджер, де йому запропонували винагороду за підпал об’єкта. Задля реалізації задуму він залучив двох знайомих.

Увечері компанія підійшла до відділення пошти, облила його запальною рідиною і підпалила. Весь процес вони записали на відео, яке мало слугувати доказом для отримання обіцяних грошей.

Поліцейські оперативно виявили причетних до злочину, затримавши їх у зйомній квартирі. Під час обшуків було знайдено низку доказів, серед яких залишки паливних матеріалів, мобільні пристрої, одяг та інші предмети, що підтверджують їхню причетність до злочину.

Слідство також встановило, що 17-річний затриманий раніше брав участь у терористичному акті в Києві. Його передали до управління СБУ в столиці, де йому офіційно оголосили підозру.

На сьогодні 15-річного підлітка та 20-річного чоловіка звинувачують у навмисному знищенні майна шляхом підпалу, скоєному групою осіб за змовою. Суд обрав для молодшого палія запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а двоє старших опинилися у слідчому ізоляторі. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці встановили, що затримані причетні до підпалу ще одного поштового відділення в Миколаєві. Наразі вирішується питання про додаткове повідомлення про підозру.

Поліція закликає батьків звертати більше уваги на своїх дітей, їхнє оточення, захоплення та джерела доходів, щоб запобігти залученню до злочинної діяльності.

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