Харківщина за підтримки UNICEF розробила перший в Україні чат-бот "Турботик"

фото: Харківська ОВА

Харківська обласна військова адміністрація за підтримки UNICEF розробила перший в країні чат-бот "Турботик". Він є сучасним інструментом, який дозволяє дітям повідомити про небезпеку або кризову ситуацію

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Цільова аудиторія, для якої розробили чат-бот - це діти в альтернативних формах сімейного виховання Харківської області у віці від 6 до 18 років. Наразі в регіоні функціонує 133 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 885 дітей пільгової категорії. Також зареєстровані 226 патронатних сімей, в яких налічується 378 дітей.

"Опція покликана стати важливим інструментом, за допомогою якого дитина може отримати допомогу від фахових психологів, повідомити про небезпеку чи кризову ситуацію, а також ознайомитися із освітньо-пізнавальними матеріалами. Пілотною для тестового режиму роботи чат-боту стане Кегичівська тергромада", - зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Особливості "Турботика" - це цілодобове екстрене реагування на небезпечні ситуації, доступний та простий інтерфейс для користування дітей, котрі можуть читати та писати. Після реєстрації в головному меню користувач може обрати наступні розділи:

"Про Турботика" - опис бота і його функціоналу;

"Турботику, допоможи!" - це екстрене звернення, створене для ситуацій, коли дитина потрапляє в небезпеку;

"Чат з помічником Турботика". З допомогою чату дитина має змогу зв’язатися з психологом;

"Відео, комікси та інші розваги" - користувач може переглянути цікаві та повчальні відео та комікси.

Чат-бот "Турботик" створили за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Наразі бот реалізований на платформах Telegram та Viber. Триває робота з його впровадження у WhatsApp.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України разом із ЮНІСЕФ працює над покращення доступу до дитячої освіти під час криз та відновлення в Україні. За підтримки Харківської ОВА вихователі дитсадків регіону пройшли відповідне навчання в столиці. Їх навчали, як підтримувати ментальне здоров’я під час криз.