10:27  27 листопада
Стало відомо, коли у Києві встановлять головну ялинку
08:28  27 листопада
Житель Київщини випадково вистрелив з мисливської рушниці у дружину
23:56  26 листопада
Скільки заробила Тетяна Крупа на посаді голови Хмельницької МСЕК: дані НАБУ
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2024, 12:25

Харківщина за підтримки UNICEF розробила перший в Україні чат-бот "Турботик"

27 листопада 2024, 12:25
Читайте также на русском языке
фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Харківська обласна військова адміністрація за підтримки UNICEF розробила перший в країні чат-бот "Турботик". Він є сучасним інструментом, який дозволяє дітям повідомити про небезпеку або кризову ситуацію

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Цільова аудиторія, для якої розробили чат-бот - це діти в альтернативних формах сімейного виховання Харківської області у віці від 6 до 18 років. Наразі в регіоні функціонує 133 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 885 дітей пільгової категорії. Також зареєстровані 226 патронатних сімей, в яких налічується 378 дітей.

"Опція покликана стати важливим інструментом, за допомогою якого дитина може отримати допомогу від фахових психологів, повідомити про небезпеку чи кризову ситуацію, а також ознайомитися із освітньо-пізнавальними матеріалами. Пілотною для тестового режиму роботи чат-боту стане Кегичівська тергромада", - зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Особливості "Турботика" - це цілодобове екстрене реагування на небезпечні ситуації, доступний та простий інтерфейс для користування дітей, котрі можуть читати та писати. Після реєстрації в головному меню користувач може обрати наступні розділи:

  • "Про Турботика" - опис бота і його функціоналу;
  • "Турботику, допоможи!" - це екстрене звернення, створене для ситуацій, коли дитина потрапляє в небезпеку;
  • "Чат з помічником Турботика". З допомогою чату дитина має змогу зв’язатися з психологом;
  • "Відео, комікси та інші розваги" - користувач може переглянути цікаві та повчальні відео та комікси.

Чат-бот "Турботик" створили за фінансової підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Наразі бот реалізований на платформах Telegram та Viber. Триває робота з його впровадження у WhatsApp.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України разом із ЮНІСЕФ працює над покращення доступу до дитячої освіти під час криз та відновлення в Україні. За підтримки Харківської ОВА вихователі дитсадків регіону пройшли відповідне навчання в столиці. Їх навчали, як підтримувати ментальне здоров’я під час криз.

безпека діти Харківська ОВА чат-бот бот Турботик UNICEF
Харківщина за підтримки міжнародних партнерів запустила три хаби для ВПО з прифронтових громад
26 листопада 2024, 11:30
У Лозовій на Харківщині будують укриття для 500 школярів
25 листопада 2024, 19:55
Освітяни Харківщини є лідерами за участю в міжнародній програмі ЄС "Горизонт Європа"
21 листопада 2024, 12:05
Всі новини »
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
У Харкові судитимуть чоловіка за розголошення місця дислокації військових
27 листопада 2024, 13:12
Глава фракції "Слуга народу"! разом із депутатом ОПЗЖ здійснив поїздку на Закарпаття: деталі розслідування
27 листопада 2024, 12:55
Зеленський показав, як Сили оборони вночі збивають російські "шахеди"
27 листопада 2024, 12:45
Радбез ООН скликає екстрене засідання через російські обстріли України
27 листопада 2024, 12:37
Якщо світова війна і почалася, то вона точно не третя
27 листопада 2024, 12:19
В Україні презентували нові 5 гривень: як вони виглядають
27 листопада 2024, 12:05
На Запоріжжі росіяни атакували автомобіль, який віз хліб у прифронтові села: водія ушпиталили
27 листопада 2024, 11:58
Україна отримала фінансову допомогу в $4,8 млрд від Світового банку
27 листопада 2024, 11:47
Росіяни обстріляли Херсон: поранена жінка
27 листопада 2024, 11:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Тимофій Милованов
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Всі блоги »