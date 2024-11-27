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27 ноября 2024, 12:25

Харьковщина при поддержке UNICEF разработала первый в Украине чат-бот "Турботик"

27 ноября 2024, 12:25
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фото: Харьковская ОВА
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Харьковская областная военная администрация при поддержке UNICEF разработала первый в стране чат-бот "Турботик". Он является современным инструментом, позволяющим детям сообщить об опасности или кризисной ситуации

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Целевая аудитория, для которой разработали чат-бот – это дети в альтернативных формах семейного воспитания Харьковской области в возрасте от 6 до 18 лет. В настоящее время в регионе функционирует 133 детских дома семейного типа, в которых воспитывается 885 детей льготной категории. Также зарегистрировано 226 патронатных семей, в которых насчитывается 378 детей.

"Опция призвана стать важным инструментом, с помощью которого ребенок может получить помощь от профессиональных психологов, сообщить об опасности или кризисной ситуации, а также ознакомиться с образовательно-познавательными материалами. Пилотной для тестового режима работы чат-бота станет Кегичевская тергромада", - отметила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

Особенности "Турботика" - это круглосуточное экстренное реагирование на опасные ситуации, доступный и простой интерфейс для использования детей, которые могут читать и писать. После регистрации в главном меню пользователь может выбрать следующие разделы:

  • "О турботике" - описание бота и его функционала;
  • "Заботу, помоги!" - это экстренное обращение, созданное для ситуаций, когда ребенок попадает в опасность;
  • "Чат с помощником Турботика". С помощью чата ребенок имеет возможность связаться с психологом;
  • "Видео, комиксы и другие развлечения" – пользователь может просмотреть интересные и обучающие видео и комиксы.

Чат-бот "Турботик" был создан при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В настоящее время бот реализован на платформах Telegram и Viber. Продолжается работа по его внедрению в WhatsApp.

Напомним, Министерство образования и науки Украины вместе с ЮНИСЕФ работает над улучшением доступа к детскому образованию во время кризисов и восстановления в Украине. При поддержке Харьковской ОВА воспитатели детсадов региона прошли соответствующее обучение в столице. Их учили, как поддерживать ментальное здоровье во время кризисов.

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