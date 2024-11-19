Росіяни вдарили по Харкову: є постраждалі
У вівторок, 19 листопада, російські військові вкотре обстріляли Харків. Поцілили по Київському району міста
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Внаслідок ворожого влучання у Київському районі Харкова щонайменше троє людей отримали поранення. Важких немає", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 19 листопада росіяни атакували Запоріжжя ударними БпЛА типу Shahed. Понад 15 тисяч абонентів залишились без світла.
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