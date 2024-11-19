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19 ноября 2024, 13:36

Россияне ударили по Харькову: есть пострадавшие

19 ноября 2024, 13:36
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во вторник, 19 ноября, российские военные в очередной раз обстреляли Харьков. Ударили по Киевскому району города

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"В результате вражеского попадания в Киевском районе Харькова по меньшей мере три человека получили ранения. Тяжелых нет", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 ноября россияне атаковали Запорожье ударными БПЛА типа Shahed. Более 15 тысяч абонентов остались без света.

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