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Во вторник, 19 ноября, российские военные в очередной раз обстреляли Харьков. Ударили по Киевскому району города

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"В результате вражеского попадания в Киевском районе Харькова по меньшей мере три человека получили ранения. Тяжелых нет", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 ноября россияне атаковали Запорожье ударными БПЛА типа Shahed. Более 15 тысяч абонентов остались без света.