У прокуратурі показали наслідки удару нового російського дрона "Молнія" у Харкові

фото: Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура оприлюднила фото наслідків атаки російського дрона "Молнія" у Слобідському районі Харкова. Дрон цього типу росіяни сьогодні, 12 листопада, вперше використали для ударів по Харкову

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства.

Атаку ворог здійснив приблизно о 15:35. Ворожий дрон влучив в 11-поверховий житловий будинок у Слобідському районі міста.

Внаслідок обстрілу отримала поранення 70-річна жінка. Попередньо, для удару російські війська застосували ударний дрон "Молнія-1". До того дрон цього ж типу використали для атаки у Салтівському районі. Там постраждали дві людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок дронових атак по Харкову 12 листопада постраждали троє людей.