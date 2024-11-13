Оккупанты ударили дроном возле ТЦ в Харькове: есть повреждения

иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

Сегодня, 13 ноября, российские войска атаковали дроном Харьков. Вражеский БпЛА попал вблизи одного из торговых центров города

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, "прилет" вражеского БПЛА произошел в Салтовском районе города.

"Удар пришелся вблизи одного из торговых центров. Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Обновлено в 11:49: возле места прилета рядом с ТЦ повреждены более 20 припаркованных машин, контактная сеть троллейбуса. По состоянию на данный момент без погибших и пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате дроновых атак по Харькову 12 ноября пострадали три человека.