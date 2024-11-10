Оккупанты ударили ракетой по гражданской инфраструктуре Харькова

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Поздно вечером 9 ноября войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову. В результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура, пострадала женщина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

По материалам следствия, около 22:20 российская ракета попала по территории Слободского района города. "Прилет" произошел рядом с многоэтажкой.

"В результате обстрела пострадала 59-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс. Медицинскую помощь получила на месте происшествия. Поврежден жилой дом, супермаркет", – говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Харькову 1 ноября полицейский Александр Ковтун получил многочисленные осколочные ранения. К сожалению, он скончался.