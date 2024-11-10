Оккупанты ударили ракетой по гражданской инфраструктуре Харькова
Поздно вечером 9 ноября войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову. В результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура, пострадала женщина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
По материалам следствия, около 22:20 российская ракета попала по территории Слободского района города. "Прилет" произошел рядом с многоэтажкой.
"В результате обстрела пострадала 59-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс. Медицинскую помощь получила на месте происшествия. Поврежден жилой дом, супермаркет", – говорится в сообщении.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.
Напомним, в результате российского ракетного удара по Харькову 1 ноября полицейский Александр Ковтун получил многочисленные осколочные ранения. К сожалению, он скончался.