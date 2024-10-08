Під Херсоном росіяни атакували безпілотником жінку: потерпілу ушпиталили

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Сьогодні вранці, 8 жовтня, війська Росії вдарили по селищу Антонівка Херсонського району. Внаслідок атаки дрона постраждала місцева жителька

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що окупанти скинули вибухівку з дрона на 51-річну жінку. В момент атаки вона перебувала на вулиці.

"Потерпілу доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненям гомілки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 7 жовтня російські війська били по 16 населених пунктах Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 24 цивільних, одна людина загинула.