Росіяни обстрілюють Харківщину: є загиблий та поранені

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, 16 вересня внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранена жінка.

"Сьогодні внаслідок ранкового обстрілу с. Петропавлівка загинув 74-річний чоловік. Ще двоє людей поранені", – йдеться у повідомленні.

Також Синєгубов зазначив, що внаслідок вчорашнього обстрілу Харкова з пошкодженого будинку 12 людей звернулися за допомогою в розселенні. Їм надали тимчасове місце проживання у гуртожитках.

"На місці працюють волонтери Групи швидкого реагування, більше 70 людей. Забезпечене гаряче харчування, гуманітарна допомога, вода. Групою швидкого реагування зашито близько 250 вікон", – уточнив посадовець.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час нічної дронової атаки ворога над Україною було збито 53 ударні безпілотникитипу "Шахед".