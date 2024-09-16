Росія вночі запустила по Україні 56 ударних дронів: скільки вдалося збити
Російські війська в ніч проти 16 вересня здійснили чергову дронову атаку по території України. Було зафіксовано пусти 56 ударних дронів типу "Шахед". Більшу частину з них вдалося збити українським силам протиповітряної оборони
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Як зазначається у повідомленні, пуски дронів здійснювалися з районів міст Курськ та Єйськ у Росії.
Основний напрямок нічної атаки був на Київщину.
За підсумками протиповітряного бою українським військовим вдалося збити 53 ворожі ударні дрони. Наші військові відбивали повітряну атаку ворога у небі над десятьма областями:
- Київською,
- Черкаською,
- Вінницькою,
- Полтавською,
- Сумською;
- Запорізькою,
- Кіровоградською,
- Миколаївською,
- Дніпропетровською,
- Черкаською.
Також зазначається, що решта три безпілотники ворога були локаційно втрачені у кількох регіонах. За попередніми даними влучань та постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на підступах до Києва українські військові у ніч на 16 вересня збили приблизно 20 ударних дронів ворога.