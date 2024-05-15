Росіяни знову вдарили по житловій забудові в Харкові

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови. Зʼясовуємо подробиці та збираємо інформацію про постраждалих та руйнування", – йдеться у повідомленні.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти вдарили по центральній частині міста. За попередніми даними, одна людина постраждала.

"Огляд триває”, – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, 15 травня окупанти завдали удари авіабомбами по Степногірську Запорізької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє цивільних.