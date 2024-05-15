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15 травня 2024, 20:46

Росіяни знову вдарили по житловій забудові в Харкові

15 травня 2024, 20:46
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Ввечері 15 травня російські війська завдали чергового удару по житловій інфраструктурі Харкова

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови. Зʼясовуємо подробиці та збираємо інформацію про постраждалих та руйнування", – йдеться у повідомленні.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти вдарили по центральній частині міста. За попередніми даними, одна людина постраждала.

"Огляд триває”, – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, 15 травня окупанти завдали удари авіабомбами по Степногірську Запорізької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє цивільних.

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