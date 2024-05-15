На Запоріжжі росіяни бомбили Степногірськ КАБами: постраждали 3 цивільних

09 травня 2024

Тариф на світло: на скільки та коли може зрости

Ще після закінчення опалювального сезону в медійному просторі все частіше почали точитися розмови про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Наразі до цих обговорень підключилися також оф...