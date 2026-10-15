Посилки з-за кордону за новими правилами: Рада ухвалила законопроєкт

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Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 16051-1, який передбачає скасування пільги на оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро

Про це пише "Економічна правда", передає RegioNews.

За відповідне рішення на засіданні в четвер, 15 жовтня, проголосували 252 народні депутати.

Документ передбачає запровадження податку на додану вартість (ПДВ) на посилки з-за кордону, які раніше звільнялися від оподаткування за вартісним порогом.

Водночас податок не нараховуватимуть на некомерційні відправлення від однієї фізичної особи іншій вартістю до 45 євро за визначених умов, а також на окремі товари для військових.

Для повноцінного впровадження нових правил парламент має також ухвалити відповідні зміни до Митного кодексу – законопроєкт № 15460. Його розгляд запланований пізніше в четвер.

Очікується, що нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року та лише після ухвалення відповідного рішення уряду.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Україна виконала п’ять із 12 умов для отримання другого траншу за Ukraine Support Loan. За словами одного з посадовців ЄС, оподаткування посилок вартістю до 150 євро – це одна з небагатьох умов, виконання якої сприятиме наповненню державного бюджету.

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