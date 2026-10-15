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Унаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у пʼяти областях тимчасово залишилася без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Донецьку, Київську, Кіровоградську, Одеську та Харківську області.

Енергетики працюють над відновленням обладнання там, де це дозволяє безпекова ситуація, проте через постійні повітряні тривоги ремонтні бригади вимушені переривати роботи.

Через мережеві обмеження, спричинені ворожими атаками, 15 жовтня в окремих регіонах діють графіки погодинних відключень світла, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Це необхідні заходи для розвантаження мереж, підтримки стабільності енергосистеми та запобігання масштабним аваріям.

Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня РФ атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 580 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 31 локації.