Поліцейські знешкодили два збиті російські дрони: відео

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Вибухотехніки поліції знешкодили два російські безпілотники, збиті під час обстрілів Харкова та Миколаївщини

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Один із безпілотників, збитий українськими захисниками, виявили в полі поблизу села у Миколаївській області.

"Бойова частина Герані була у зведеному стані з підривачем. Вибухотехніки провели спеціальні підготовчі роботи та знищили її шляхом підриву", – розповів старший інспектор відділу вибухотехнічної служби ГУНП у Миколаївській області Сергій Микитин.

На Харківщині смертельну небезпечну бойову частину збитого дрона поліцейським довелося винести з подвір'я, вантажити у спеціальний автомобіль і транспортувати за межі міста, щоб там знищити.

"Бойові частини Герані дуже небезпечні, вони несуть на борту до 45 кг вибухівки, що еквівалентно 2-3 артилерійським снарядам калібру 152-мм. Один такий безпілотник може вщент рознести приватну оселю. Але наші фахівці навчилисяпереводити їх у доступний для зсуву стан та далі переносити чи перевозити для подальшого дослідження, чи знищення", – повідомив старший інспектор відділу УВТС ГУНП в Харківській області Олександр Лемішка.

Нагадаємо, російські війська вночі 1 лютого атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". ЗСУ знищили два ворожі ударні безпілотники.