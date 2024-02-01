Поліцейські знешкодили два збиті російські дрони: відео
Вибухотехніки поліції знешкодили два російські безпілотники, збиті під час обстрілів Харкова та Миколаївщини
Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.
Один із безпілотників, збитий українськими захисниками, виявили в полі поблизу села у Миколаївській області.
"Бойова частина Герані була у зведеному стані з підривачем. Вибухотехніки провели спеціальні підготовчі роботи та знищили її шляхом підриву", – розповів старший інспектор відділу вибухотехнічної служби ГУНП у Миколаївській області Сергій Микитин.
На Харківщині смертельну небезпечну бойову частину збитого дрона поліцейським довелося винести з подвір'я, вантажити у спеціальний автомобіль і транспортувати за межі міста, щоб там знищити.
"Бойові частини Герані дуже небезпечні, вони несуть на борту до 45 кг вибухівки, що еквівалентно 2-3 артилерійським снарядам калібру 152-мм. Один такий безпілотник може вщент рознести приватну оселю. Але наші фахівці навчилисяпереводити їх у доступний для зсуву стан та далі переносити чи перевозити для подальшого дослідження, чи знищення", – повідомив старший інспектор відділу УВТС ГУНП в Харківській області Олександр Лемішка.
Нагадаємо, російські війська вночі 1 лютого атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". ЗСУ знищили два ворожі ударні безпілотники.