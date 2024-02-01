Вночі окупанти атакували Україну "шахедами" – Генштаб ЗСУ повідомив подробиці

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські війська сьогодні вночі, 1 лютого, атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши чотири ударні БПЛА типу Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два ворожі ударні безпілотники.

Нагадаємо, в середу, 31 січня, близько десятої вечора окупанти вдарили з авіації по селу Великий Бурлук Куп’янського району.