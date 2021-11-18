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18 листопада 2021, 17:22

Колишній податківець у Харкові обстріляв студентів, які не хотіли у метро вдягати маски

18 листопада 2021, 17:22
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У Харкові 17 листопада 2021 року біля 23 години у вагоні поїзду метро між колишнім співробітником податкової міліції ГУ ДФС в Харківській області та групою студентів стався словесний конфлікт з приводу носіння масок, який переріс у стрілянину

Про це повідомляє пресслужба Харьківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними прокуратури, чоловік почав робити вказаним особам зауваження щодо неправильного носіння ними масок. У свою чергу, студенти почали нецензурно лаятись в адресу чоловіка.

"Після виходу з вагону, на платформі станції метро "Держпром", конфлікт загострився та студенти почали штовхати чоловіка. Потім колишній міліціянт дістав пістолет та здійснив декілька пострілів вгору та у ногу одного зі студентів. Колишній співробітник податкової міліції ГУ ДФС в Харківській області пояснив свої дії необхідною обороною", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється підрозділом дізнання відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомлялося, у Харкові п'яний співробітник поліції спровокував дві ДТП.

Харків метро стрілянина прокуратура

 
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