Бывший налоговик в Харькове обстрелял студентов, которые не хотели в метро надевать маски

В Харькове 17 ноября 2021 года около 23 часов в вагоне поезда метро между бывшим сотрудником налоговой милиции ГУ ДФС в Харьковской области и группой студентов произошел словесный конфликт по поводу ношения масок, который перерос в стрельбу

Об этом сообщает прессслужба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным прокуратуры, мужчина начал делать указанным лицам замечания относительно неправильного ношения ими масок. В свою очередь, студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины.

"После выхода из вагона, на платформе станции метро "Госпром", конфликт обострился и студенты начали толкать мужа. Затем бывший милиционер достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Бывший сотрудник налоговой милиции ГУ ДФС в Харьковской области объяснил свои действия необходимой обороной", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется подразделением дознания отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщалось, в Харькове пьяный сотрудник полиции спровоцировал два ДТП.