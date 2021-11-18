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18 ноября 2021, 17:22

Бывший налоговик в Харькове обстрелял студентов, которые не хотели в метро надевать маски

18 ноября 2021, 17:22
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В Харькове 17 ноября 2021 года около 23 часов в вагоне поезда метро между бывшим сотрудником налоговой милиции ГУ ДФС в Харьковской области и группой студентов произошел словесный конфликт по поводу ношения масок, который перерос в стрельбу

Об этом сообщает прессслужба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным прокуратуры, мужчина начал делать указанным лицам замечания относительно неправильного ношения ими масок. В свою очередь, студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины.

"После выхода из вагона, на платформе станции метро "Госпром", конфликт обострился и студенты начали толкать мужа. Затем бывший милиционер достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Бывший сотрудник налоговой милиции ГУ ДФС в Харьковской области объяснил свои действия необходимой обороной", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется подразделением дознания отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщалось, в Харькове пьяный сотрудник полиции спровоцировал два ДТП.

Харьков метро стрельба прокуратура

 
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