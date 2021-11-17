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17 ноября 2021, 17:56

На Харьковщине перевернулся микроавтобус с пассажирами. Водитель погиб на месте

17 ноября 2021, 17:56
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Фото: ГСЧС
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В Чугуевском районе Харьковской области, вблизи села Граково на трассе “Харьков-Киев-Довжанский” 16 ноября в 23:03 случилось дорожно-транспортное происшествие, во время которой погиб водитель микроавтобуса

Об этом сообщает прессслужба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

"Водитель микроавтобуса "Ford Transit" не справился с управлением и допустил опрокидывание своего авто. В результате ДТП 53-летний водитель погиб сразу. В салоне находились также 4 пассажира, которые получили незначительные травмы. Один из них от госпитализации отказался, остальных госпитализировали", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что для деблокирования тела погибшего водителя спасатели привлекли дорожную технику, чтобы поставить автомобиль на колеса, а затем с помощью специального инструмента срезали передние двери и достали тело погибшего из машины.

Как сообщалось, в Харькове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Автомобиль Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим стоявшим автомобилем марки Skoda".

ДТП ГСЧС Харьковская область

 
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