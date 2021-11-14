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14 ноября 2021, 16:43

В парке на Харьковщине выкопали человеческие кости

14 ноября 2021, 16:43
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Фото: из открытых источников
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В центре города Изюм в Харьковской области во время раскопок были обнаружены человеческие кости

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Изюм TV в Facebook.

По данным медиа, останки были найдены возле памятника погибшим во время гражданской войны, находящегося в начале аллеи Центрального парка.

При этом, почему велись раскопки в таком месте и кто их инициировал, данных пока нет.

"Кости могут принадлежать как красноармейцам, так и немцам, погибшим во время Второй мировой войны, и вряд ли погибшим во время гражданской войны, памятник которым и стоит на этом месте. Но окончательные выводы должна сделать профессиональная научная экспертиза", - поделился мнением местный историк Виталий Носачев.

Как указано, после обнаружения находки раскопки сразу были завершены, а яма и кости - засыпаны землей.

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