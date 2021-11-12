"Дети родились не то, что в рубашке, а в какой-то дубленке": появились детали громкого ДТП в Харькове

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13-летние мальчик и девочка, которых сбил внедорожник на пешеходном переходе, находятся в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи, их состояние оценивается как средней тяжести, стабильное

Как пишет RegioNews, об этом рассказал заместитель главврача больницы Андрей Соцкий, передает пресс-служба Харьковского городского совета.



По его словам, у обоих пострадавших зафиксированы ушибы мягких тканей и сотрясение мозга, девочке зашили рану головы.

"Дети родились не то, что в рубашке, а в какой-то дубленке", – сказал в комментарии "Суспiльному" пресс-секретарь горсовета Сергей Сидоренко. "Врачи их осмотрели, там есть незначительные царапины, есть точно у обоих черепно-мозговая травма, незначительная. Больше к этому моменту врачи у них ничего не обнаружили, но до утра их оставили в отделении политравмы, чтобы понаблюдать за их состоянием. Надеются, что за ночь не обнаружат никаких скрытых травм", – рассказал он.

Отметим, сразу после аварии сообщалось, что дети находятся в средне тяжелом состоянии, других подробностей не было.

Напомним, подростки были травмированы в результате ДТП, которое произошло 11 ноября днем на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. 34-летний водитель Toyota, который сбил детей, задержан. Правоохранители открыли уголовное производство.

Полиция подозревает, что водитель мог быть под воздействием наркотиков или психотропных веществ, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Мужчина, по словам главы МВД, сдал сегодня соответствующие тесты.

Также обнародована видеозапись инцидента. На ней видно, что группа людей переходила дорогу по пешеходному переходу, им горел зеленый свет светофора, а водитель внедорожника ехал на красный, врезался в двух из них и протянул мальчика, оказавшегося под колесами, через весь перекресток.