Адвокатка мажора, який скоїв смертельну ДТП у Харкові скаржиться на погрози: поліція відкрила справу

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У Харкові відкрили кримінальне провадження за заявою захисниці 16-річного підозрюваного в смертельній ДТП на проспекті Гагаріна Миколи Харківського, Інни Данилової, яка повідомила про особистісні погрози

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар "Суспільному" представника Данилової Олега Головкова.

"Ми зробили скріншоти, подали підтвердження того, що саме відбувається. Будемо наполягати на притягненні цих осіб до відповідальності", — сказав адвокат.

За його словами, кримінальне провадження відкрили за статтею "Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи" (ст. 398 Кримінального кодексу України). Вона передбачає покарання — від півроку арешту до трьох років обмеження або ув'язнення волі.

"Йдеться про погрози захиснику, яка здійснює свою професійну діяльність. Наявність захисника і його участь у процесі гарантує об'єктивність процесу. Це право особи на справедливий суд в будь-якій державі. Якщо ми будемо цькувати захисників, то в нас не буде справедливого суду", — сказав Головков.

Данилова зазначила, що продовжує отримувати зневажливі коментарі та образливі повідомлення у соцмережах.

"У соцмережах пишуть у коментарях, в Instagram — в особисті повідомлення можуть. Але після того, що було, для мене це вже "квіточки", — сказала Данилова.

Нагадаємо, що у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda.

"Встановлено, що автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, що стояв, марки Skoda", - йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що водій червоного Chevrolet загинув на місці, а водія та пасажирів автомобіля Infiniti доставлені до місцевої лікарні.

"Чотири особи доставлені до лікарні. На даний час лікарями їм надається медична допомога. Стан стабільний. На даний час швидкість Infiniti встановлюється, але попередньо встановлено працівниками поліції й слідчими – більше ніж 100 км/год", - додали у поліції.