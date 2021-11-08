Адвокат мажора, совершившего смертельное ДТП в Харькове жалуется на угрозы: полиция открыла дело

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В Харькове открыли уголовное производство по заявлению защитницы 16-летнего подозреваемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина Николая Харьковского, Инны Даниловой, которая сообщила о личностных угрозы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий "Суспільному" представителя Даниловой Олега Головкова.

"Мы сделали скриншоты, подали подтверждение того, что именно происходит. Будем настаивать на привлечении этих лиц к ответственности", — сказал адвокат.

По его словам, уголовное производство открыли по статье "Угроза или насилие в отношении защитника или представителя лица" (ст. 398 Уголовного кодекса Украины). Она предусматривает наказание-от полугода ареста до трех лет ограничения или заключения свободы.

"Речь идет об угрозах защитнику, которая осуществляет свою профессиональную деятельность. Наличие защитника и его участие в процессе гарантирует объективность процесса. Это право лица на справедливый суд в любом государстве. Если мы будем травить защитников, то у нас не будет справедливого суда", — сказал Головков.

Данилова отметила, что продолжает получать пренебрежительные комментарии и оскорбительные сообщения в соцсетях.

"В соцсетях пишут в комментариях в Instagram — в личные сообщения могут. Но после того, что было, для меня это уже "цветочки", — сказала Данилова.

Напомним, что в Харькове вечером 26 октября произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda.

"Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим стоявшим автомобилем марки Skoda", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что водитель красного Chevrolet погиб на месте, а водителя и пассажиров автомобиля Infiniti доставлены в местную больницу.

"Четыре человека доставлены в больницу. В настоящее время врачами им оказывается медицинская помощь. Состояние стабильное. На настоящее время скорость Infiniti устанавливается, но предварительно установлено сотрудниками полиции и следователями – более 100 км/ч", - добавили в полиции.