Михайло Добкін: Чим би не закінчився "цирк" з підрахунком голосів, я і моя команда продовжимо боротьбу

Чим би не закінчився підрахунок голосів на виборах мера Харкова, лідер ГО "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін і його команда продовжать працювати в інтересах харків'ян

Про це заявив сам Михайло Добкін на своїй сторінці в "Телеграм".

"Після загадкової смерті Кернеса, ухвалюючи рішення балотуватися в мери Харкова, я відмінно розумів, на що я йду, а головне з ким і з чим мені доведеться зіткнутися. Але це був мій вибір і, починаючи з січня, під час всіх наступних десяти місяців виборчої боротьби в Харкові, я тільки зміцнився в правильності ухваленого раніше рішення", - зокрема написав політик.

За словами Михайла Добкіна, до 16:00 вчорашнього дня голосування, він з провладним опонентом "йшли практично з однаковою підтримкою виборців". "Враховуючи всі потуги його адмінресурсу на виборах, це була наша майже вже перемога. У другому турі дотиснули б. Але... " - зазначив політик.

"Чим би сьогодні не закінчилися підрахунки - знайте, я і мої однодумці нікуди не дінемося. Після завершення цього "цирку" зробимо розбір польотів. Все проаналізуємо, проведемо роботу над помилками й далі в бій. Будемо контролювати всі роздані обіцянки тимчасової влади та всі їхні ухвалені рішення. Нас набагато більше, ніж їм би хотілося", - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, вчора, 31 жовтня, в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. В цей час триває підрахунок голосів. За даними екзит-полів, в. о. мера Харкова Ігор Терехов здобув перемогу в першому турі. Водночас, за словами Михайла Добкіна, екзит-поли проводилися на замовлення штабу Терехова, а паралельний підрахунок голосів свідчить, що повинен бути другий тур голосування.