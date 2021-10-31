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31 жовтня 2021, 21:38 23

Михайло Добкін: Реальні результати виборів мера Харкова передбачають другий тур

31 жовтня 2021, 21:38 23
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Результати паралельного підрахунку голосів свідчать, що на виборах міського голови Харкова відбудеться другий тур

Про це заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін.

"Я чесно і терпляче витримав цілу годину біснуватого потоку інформації від різних ЗМІ. За основу своїх новин ці ЗМІ брали інформацію екзит-полів, заздалегідь замовлених штабом опонента. Їхня підсумкова інформація мало чим відрізняється від раніше опублікованих соцдосліджень СОЦИСів, КМІСів та інших контор", - написав він на своїй телеграм-сторінці.

За словами Михайла Добкіна, реальні результати голосування виглядають так: Ігор Терехов 41%, Михайло Добкін – 35%.

"Тепер до реальної ситуації. Явка 28%. За нашими опитуваннями 41 ІО, 35 Я. І це при всіх їхніх стараннях витягнути за вуха провладного кандидата. Скоро опублікую перші результати паралельного підрахунку. Боремося далі. Поступатися ніхто не має наміру!" - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові відбулися вибори міського голови. Під час голосування спостерігачі неодноразово фіксували порушення на користь провладного кандидата в.о. мера Харкова Ігоря Терехова. За словами одного з кандидатів у мери Дмитра Мариніна, штаб Ігоря Терехова вдавався до масових фальсифікацій і вкиду бюлетенів.

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