Михаил Добкин: Чем бы ни закончился "цирк" с подсчетом голосов, я и моя команда продолжим борьбу

Чем бы ни закончился подсчет голосов на выборах мэра Харькова, лидер ОО "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин и его команда продолжат работать в интересах харьковчан

Об этом заявил сам Михаил Добкин на своей странице в "Телеграм".

"После загадочной смерти Кернеса, принимая решение баллотироваться в мэры Харькова, я отлично понимал, на что я иду, а главное с кем и с чем мне придется столкнутся. Но это был мой выбор и, начиная с января, в процессе всех последующих десяти месяцев избирательной борьбы в Харькове, я только укрепился в правильности принятого ранее решения", - в частности написал политик.

По словам Михаила Добкина, до 16:00 вчерашнего дня голосования, он с провластным оппонентом "шли практически с одинаковой поддержкой избирателей". "Учитывая все потуги его админресурса на выборах, это была наша почти уже победа. Во втором туре дожали бы. Но…" – отметил политик.

"Чем бы сегодня не закончились подсчёты - знайте, я и мои единомышленники никуда не денемся. После завершения этого "цирка" сделаем разбор полётов. Всё проанализируем, проведём работу над ошибками и дальше в бой. Будем контролировать все розданные обещания временной власти и все их принимаемые решения. Нас гораздо больше, чем им бы хотелось", - подытожил Михаил Добкин.

Напомним, вчера, 31 октября, в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. В настоящее время продолжается подсчет голосов. По данным экзит-поллов, и.о. мэра Харькова Игорь Терехов одержал победу в первом туре. В то же время, по словам Михаила Добкина, экзит-поллы проводились по заказу штаба Терехова, а параллельный подсчет голосов свидетельствует, что должен быть второй тур голосования.